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Мужчина и его малолетние дети застрелены в Мексике

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Неизвестные злоумышленники напали на семью в небольшом городе Куэрнавака, штат Морелос. В результате застрелен мужчина и его двое малолетних детей, в ходе предварительного расследования установлено, что погибший имел проблемы с законом, его задерживали по подозрению в торговле наркотиками.

Что именно стало причиной расправы пока не установлено. Жена и брат погибшего госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Мексику в последние недели захлестнула волна насилия.  В конце декабря 2017 года в штате Сакатекас был убит координатор полиции муниципалитета Ночистлан Хуан Педро Парга. 7 января в штате Сакатекас был убит начальник отдела полиции Хуан Рамирес Осорио. 8 января шесть человек были расстреляны в мексиканском городе Текоман в штате Колима.

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