Мужчина и его малолетние дети застрелены в Мексике

Неизвестные злоумышленники напали на семью в небольшом городе Куэрнавака, штат Морелос. В результате застрелен мужчина и его двое малолетних детей, в ходе предварительного расследования установлено, что погибший имел проблемы с законом, его задерживали по подозрению в торговле наркотиками.

Что именно стало причиной расправы пока не установлено. Жена и брат погибшего госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Мексику в последние недели захлестнула волна насилия. В конце декабря 2017 года в штате Сакатекас был убит координатор полиции муниципалитета Ночистлан Хуан Педро Парга. 7 января в штате Сакатекас был убит начальник отдела полиции Хуан Рамирес Осорио. 8 января шесть человек были расстреляны в мексиканском городе Текоман в штате Колима.