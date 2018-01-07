Неизвестные в Мексике застрелили начальника полиции

В мексиканском штате Сакатекас был убит начальник отдела полиции Хуан Рамирес Осорио. Стража правопорядка застрелили около его дома в городе Гуадалупе.

Правоохранители обнаружили на месте преступления не менее десяти гильз. Кто стоит за убийством начальника полиции, неизвестно, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Подобные инциденты в Мексике происходят регулярно. В конце декабря 2017 года в штате Сакатекас был убит координатор полиции муниципалитета Ночистлан Хуан Педро Парга.

Добавим, что в Мексике в минувшем году было совершено 23,1 тыс. умышленных убийств, что превышает показатели 2011 года, когда в стране шла так называемая война с наркомафией.