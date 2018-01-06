Пять отрезанных голов нашли на капоте такси в Мексике

В мексиканском штате Веракрус были обнаружены расчлененные тела пяти человек.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, пять отрезанных голов были оставлены бандитами на капоте машины такси на дороге в муниципалитете Тлакотальпан. Внутри машины были найдены черные пакеты с останками убитых.

Помимо этого, рядом злоумышленники оставили «послание» от имени одного из мексиканских картелей «Халиско – Новое поколение». Это свидетельствует о причастности наркомафии к убийству.

Согласно статистике, штат Веракрус в прошлом году занял второе место по количеству похищений в Мексике и третье — по убийствам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду. Об инциденте во вторник сообщило управление сил гражданской обороны мексиканского штата Оахака.