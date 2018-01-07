При боестолкновении в Мексике погибли 12 человек

Не менее 12 человек убиты, еще один человек пострадал в мексиканском штате Герреро. Инцидент произошел в ходе боевого столкновения сил самообороны с местными жителями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что отряд так называемой «общинной полиции» вошел в поселок и убил четырех местных жителей. В ответ жители штата использовали огнестрельное оружие и расстреляли восьмерых бойцов отряда. В настоящее время на место происшествия выдвинулись силы полиции, морской пехоты и армии. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ДТП в Мексике погибли десять человек, еще двое были ранены.