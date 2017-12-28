Врачи выписали жительницу Серпухова, которой муж отрубил руки

Изувеченная ревнивым мужем жительница Серпухова Маргарита Грачева выписана из больницы, она едет домой. Об этом рассказали друзья девушки в соцсети «ВКонтакте».

Как удалось узнать журналистам РЕН ТВ, дети пары пока что думают, что она попала в аварию. Она сказала им, что у нее будет рука, «как у робота».

«Пока я не хочу их в это ввязывать, чтобы какое-то негативное отношение к папе было. Всё равно он остается их отцом», — сказала она.

Маргарита Грачева также отметила, что хочет, чтобы в стране ужесточили сроки за подобные преступления.

Ранее стало известно, что у девушки уже двигаются пальцы одной руки, которую удалось пришить хирургам.

Трагедия произошла 11 декабря примерно в 10 часов утра. Муж Маргариты отвез ее в лес, где сначала ломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу.

28 декабря стало известно об увольнении участкового, который вовремя не отреагировавший на жалобы женщины. Муж ранее уже увозил Маргариту в лес, где с ножом у горла заставлял ее признаться, что она ему изменяла.