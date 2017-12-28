В Серпухове уволен допустивший ЧП с отрубленными руками участковый

Участковый из подмосковного города Серпухов, вовремя не отреагировавший на жалобы женщины на собственного мужа, из-за действий которого она впоследствии лишилась кистей рук, уволен из ОВД. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Серпуховское», в результате бездействия которого причинен тяжкий вред здоровью местной жительницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы ведомства Татьяну Петрову.

Уволен также непосредственный начальник участкового, а руководители и должностные лица МУ МВД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавила она.

Ранее Маргарита Грачева жаловалась на угрозы мужа в полицию. Выяснилось, что муж ранее уже увозил Маргариту в лес, где с ножом у горла заставлял ее признаться, что она ему изменяла. Однако участковый отреагировал на заявление женщины только через 18 дней, ограничившись профилактической беседой, передает BFM.RU.

Напомним, в дежурную часть полиции из городской больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой доставлена 25-летняя женщина без обеих кистей рук. Пострадавшую прооперировали. Операция длилась девять часов.

Хирурги пришили девушке левую кисть. Правую спасти не удалось, пишет «Ридус». Гарантий того, что кисть приживется, врачи не дают.

Дмитрий Грачев пришел в полицию и дал признательные показания. По словам мужчины, он приревновал жену, из-за чего вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, где отрубил ей кисти рук, а после этого сам отвез супругу в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.