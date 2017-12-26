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Друзья рассказали о состоянии жительницы Подмосковья, которой муж отрубил руки

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Друзья изувеченной ревнивым мужем жительницы Подмосковья рассказали о ее состоянии. По их словам, у девушки двигаются пальцы, врачи уже планируют снимать швы с ноги и руки. 

«Чувствует себя хорошо», — написали они в созданном сообществе в соцсети «ВКонтакте». 

Также друзья сообщили, что три дня назад в больницу впервые приехали дети пострадавшей девушки.

11 декабря примерно в 10:30 мужчина отвез жену в лес, где, предположительно, сначала ломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу с тяжелейшими травмами: у девушки были ампутированы обе руки, на бедре была рубленная рана.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала ревность.

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