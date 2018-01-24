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Российские пользователи требуют запретить побудившую к убийству студентки песню

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить песню «Возможно» группы «Мы», которая якобы побудила 19-летнего студента МГТУ имени Баумана Артема Исхакова убить 19-летнюю студентку Высшей школы экономики Татьяну Страхову, а затем покончить с собой.

Автор петиции обращает внимание на то, что в своей предсмертной записке студент написал о влиянии данной композиции на свою психику. По его словам, текст песни он воспринял «как призыв к действию». 

Трагедия произошла 22 января в одном из домов на улице Казакова в Москве. 19-летний студент убил девушку, с которой они снимали квартиру. После совершенного преступления он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» письмо, в котором рассказал, что совершил преступление из-за неразделенной любви. Позже молодой человек покончил с собой. 

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