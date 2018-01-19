В иранской тюрьме отрубили руку осужденному за воровство

В иранской тюрьме отрезали руку 34-летнему мужчине, осужденному в 2011 году за воровство.

Иранец получил срок «за кражу овец, ювелирных изделий и транспортных средств».

Приговор приведен в исполнение в тюрьме в Мешхеде. Наказанного направили в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранское агентство ИСНА.

Отрубание части руки или ноги уличенных в воровстве является нормой шариатского суда. При этом объем ампутации — кисть, по локоть или до плечевого сустава — определяются тяжестью совершенной кражи. В XXI веке подобные наказания практикуются во многих странах исламской цивилизации — в Саудовской Аравии, Йемене, Нигерии и других.

В данном случае речь идет о вынесении виновному двойного наказания: светского в виде тюремного срока и шариатского, которое настигло его спустя шесть лет заключения.