Норильский палач

Убийство молодой семьи весной 2016 года стало одним из самых кровавых в криминальной истории Норильска. Душегуб вырезал 31-летнего главу семейства, его 28-летнюю супругу и их малютку-дочь, которой не было и трех лет от роду. Долгое время полиция и СКР перебирали подозреваемых, пока не выяснили имя настоящего преступника. Чудовище проживало по соседству. В пятницу, 15 июня, суд в Красноярском крае поставил точку в жуткой истории, приговорив убийцу к пожизненному сроку. Подробности трагедии — в материале портала iz.ru.

Мясник по-соседству

Среди знакомых семья Семеновых (данные изменены) считалась благополучной. Пара не злоупотребляла спиртным, не дебоширила. За пару лет до трагедии молодые люди переехали из Абакана в Норильск, где для главы семьи нашлась работа на руднике с неплохим доходом. Сняли квартиру в пятиэтажке и, казалось, жили – не тужили. За несколько дней до трагической развязки чета с ребенком вернулась из отпуска.

О страшном преступлении стало известно в начале апреля 2016 года. Подруга семьи пришла проведать Семеновых, которые по возвращении с отдыха не выходили на связь. Но дверь была заперта.

«В дежурную часть полиции от родственников пострадавших поступило сообщение о том, что члены семьи несколько дней не выходят на связь. В квартире по месту жительства были обнаружены тела мужчины, его супруги и их дочери с признаками насильственной смерти», — сообщили тогда в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

n Фото: Красноярский краевой суд

Найти убийцу по горячим следам не удалось.

«В рамках расследования уголовного дела следователями была проделана значительная работа: опрошено более 350 свидетелей, проанализировано около 100 образцов биологического материала от лиц, проверявшихся на возможную причастность к совершению преступления, было назначено и проведено 26 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические, психолого-физиологические, трасологическая и другие», — говорится в сообщении регионального управления СКР. Не давал результата анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения в районе, где было совершено зверство.

Долгое время в деле не было фигуранта, хотя на причастность проверяли нескольких мужчин... Пока под подозрение не попал сосед убитых по лестничной клетке — 29-летний слесарь Михаил Сарычев.

Преступник до последнего думал, что его не найдут, поэтому чувствовал себя безнаказанно и не скрывался. Визит следователей стал для него неожиданностью. Вскоре он написал явку с повинной, а позже подробно рассказал, как расправился с семьей, во время проверки показаний на месте.

Убийство вместо обеда

Сарычев поведал следствию, что с убитой 28-летней девушкой они были любовниками. Молодые люди познакомились на лестничной клетке, куда оба выходили покурить. Завязался их роман. Пока муж девушки был в шахте, к нему домой наведывался сосед. Девочка во время этих визитов находилась в квартире. Но через некоторое время соседка потеряла интерес к любовнику. Не исключено, что муж узнал об интрижке жены на стороне. В суде демонстрировалась видеозапись проверки показаний на месте, на которой убийца все рассказывает в деталях.

— Утром 28 марта я проснулся в 5:45 и сразу вышел курить. Там стояла [потерпевшая]. Я попытался обнять ее сзади, но она меня оттолкнула. Посмотрела на меня зло и ушла домой. Я тогда подумал, что ее муж, скорее всего, всё знает и придет ко мне. С этими мыслями я ушел на работу и не переставал об этом думать. К обеду я решил, что надо убить [потерпевшего], — говорит Сарычев на записи, сообщает краевой портал «НГС.Новости», посетивший заседание.

Расправу он тщательно планировал. В слесарной мастерской по ремонту гайковертов, где работал, он детально обдумал убийство и вооружился. Он взял оттуда металлическую заготовку длиной около 50 см и заточенный металлический обрезок, перевязанный черной изолентой. Там же он нашел бесхозную робу и пару ботинок на два размера меньше ноги Сарычева. Убить его он решил в обеденный перерыв.

— Я подумал, что вот ботинки 43-го размера, а у меня обувь гораздо больше — на меня, наверное, никто и не подумает. В чистой одежде тоже идти глупо. Я переоделся, спрятал за пазуху арматуру, нож. Поехал на автобусе, минут 20 ехал. А, забыл сказать: я тогда услышал, что [потерпевшая] вместе с дочкой поедет в поликлинику, а [потерпевший] в отгуле на несколько дней. Я ехал, чтобы убить его, — рассказал Михаил следователям.

Девушка оказалась дома, он застал ее на лестничной клетке курящей и ударом прута проломил голову. Сарычев затащил обмякшее тело любовницы в ее квартиру и в прихожей еще раз ударил по голове. После рванул в зал, где стоял проснувшийся глава семьи. После первого удара Семенов бросился бежать из квартиры, но убийца успел ударить его по затылку. Тот упал. Заточкой Сарычев добил соперника.

Малышке он перерезал горло ножом. Следствию признался, что не хотел оставлять свидетеля. Труп девочки он накрыл одеялом.

— На выходе из ванной мне показалось, что [потерпевшая женщина] жива. Ну… как… она вроде дышала. Я ее тыкнул ножом. После этого забрал ключи и закрыл квартиру. Думал, что их не обнаружат. На лестничной клетке полотенцем вытер следы крови и забрал банку-пепельницу. На улице выкинул ключи, банку выкинул в мусорку и пошел на работу, — рассказал он на записи.

Вернулся на место преступления

Любопытно, что фамилия истинного убийцы фигурировала в уголовном деле с первого дня. Его привлекли в качестве понятого при осмотре места преступления. Он решил воспользоваться этим, чтобы убедиться, что не оставил улик.

— Я был понятым, решил посмотреть — найдут ли они что-то против меня. Нет, я не слышал, что говорили судмедэксперты. Нас попросили подойти, когда переворачивали тело, секунд на тридцать, — всё, — рассказывает Сарычев на пленке.

Впоследствии он будет утверждать, что не помнит момент убийства, но на записи он рассказывает, как уничтожал следы. Робу с биологическими следами жертв и обувь он бросил в термопечь на работе, а орудия преступления выбросил в мусорный бак там же.

В будущем Сарычев попытается «съехать» на недееспособность, дескать, помнит, что вошел в подъезд, а дальше провал в сознании. Но экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

n2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Единодушное решение

Дело Сарычева слушалось в Красноярском краевом суде с участием коллегии присяжных заседателей. Во время прения сторон подсудимый отказывался от прежних признательных показаний и настаивал на своей невиновности. Утверждал, что правоохранители заставили себя оговорить. В качестве смягчающих обстоятельств защита Сарычева демонстрировала положительные характеристики мужчины с места работы, от бывшей жены.

— Я не убивал. Говорил это, говорю и буду говорить, — заявил подсудимый в последнем слове.

У Сарычева от официальной супруги есть дочь 2007 года рождения и сын 2012 года рождения — от сожительницы.

Единогласным решением коллегии присяжных он был признан виновным и не достойным снисхождения. Инстанция несколькими днями позже приговорила Сарычева к пожизненному лишению свободы и постановила взыскать с осужденного по миллиону рублей в пользу каждого из родственников погибших (истцов было два).