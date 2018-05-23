Псебайский кошмар

Жестокое убийство многодетной матери в Краснодарском крае вынудило жителей поселка Псебай выйти на народный сход, чтобы добиваться справедливого расследования. Под давлением общественности 22 мая поселковый глава Павел Жарков ушел в отставку. 40-летнюю жительницу поселка обнаружили мертвой на обочине дороге. Ее тело было обезображено до неузнаваемости. Подозреваемого в убийстве — 16-летнего подростка — задержали на месте преступления. Впрочем, жители поселка уверены: убийц было несколько, их пытаются отмазать от ответственности влиятельные родители. Подробности — в материале портала iz.ru.

Малолетний потрошитель

Вечером 13 мая Наталья Дмитриева вместе с подругой возвращалась из кафе «Ивушка». Всего в Псебае проживает около 10 тыс. жителей, здесь работает три заведения общепита. На выходе за женщинами увязались подростки, которые начали приставать к ним. Один из юношей предложил дамам проводить их, те отказались и разошлись по домам. По дороге он нагнал Наталью, нанес ей несколько ударов камнем по голове, а затем задушил. Крики женщины услышали жители близлежащих домов, которые и вызвали полицию. Но к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов женщина уже была мертва.

Труп Натальи был найден в 100 м от ее дома. На теле жертвы обнаружили многочисленные гематомы, всё лицо было в кровоподтеках, отрезан кусок уха, распорот живот, внутренние органы вывернуты наружу. Из одежды на убитой осталась только майка, остальные вещи были разбросаны. Во время опознания у родственников сразу возникли сомнения в том, что увечья были нанесены камнем, а преступник действовал один. Муж погибшей был госпитализирован с сердечным приступом. У Натальи остались пятеро детей: старшему около 20 лет, младшему всего два года.

k2 Наталья Дмитриева Фото: Соцсети

Подозреваемый в убийстве находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Лабинский межрайонный следственный отдел СКР возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство». На допросе молодой человек сознался в содеянном.

Поселковый гнев

После задержания подозреваемого жители поселка собрались на стихийном митинге. Многие опасались, что парня попытаются признать невменяемым, чтобы заменить тюремный срок на принудительное лечение. В маленьком поселке, где все друг друга знают, личность нападавшего быстро вычислили — 16-летний Макар (имя изменено), по версии местных жителей, учился в одном классе с сыном своей жертвы. Народ не расходился больше трех часов.

Представители правоохранительных органов заверили, что дело перешло под контроль регионального отдела СК и преступникам не сойдет с рук это убийство. Однако на данном этапе делиться подробностями следствия они отказались.

«Почему возбуждена статья по части первой? Налицо зверские увечья трупа. Свидетели неоднократно высказывали мнение, что никогда такой жести не видели», — спросил во время схода двоюродный брат погибшей Иван.

«Есть основания для переквалификации дела в «Умышленное убийство с особой жестокостью». В день возбуждения, ввиду наличия неопровержимых доказательств, задержан один из участников, впоследствии он заключен под стражу. В ночь на 18 мая задержан второй, официально, то есть при наличии доказательств», — пояснил исполняющий обязанности начальника Лабинского межрайонного СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Виталий Пономарев.

Родственники погибшей полагают, что нападение было совершено группой лиц. Во время похорон к гробу попытался прорваться один из приятелей задержанного, которого видели в компании у кафе. Его оттеснили мужчины, которые несли гроб.

«Их банда — семь человек. И они все там могли быть, как мы считаем. Им по 16–17 лет. Они держат в страхе весь поселок. Ходят, нападают на людей. Забирают деньги у младших. Поселок не освещен. Полицейский участковый один на весь поселок. Мы хотим, чтобы их всех до одного привлекли к ответственности. Чтобы расследование шло правильно. Потому что то, что сотворили с Наташей, делали не люди — делали звери», — рассказала родственница убитой.

k1 Фото: Кадр из видео/Youtube

«Вчера состоялась рабочая встреча с инициативной группой — это 11 человек, которые писали обращение о проведении массового мероприятия. На беседе присутствовал заместитель губернатора Краснодарского края, были руководители всех силовых структур, которые занимаются расследованием. Это резонансное преступление стоит на особом контроле в администрации Краснодарского края», — рассказал глава Мостовского района Сергей Ласунов.

В поселковой группе в соцсетях нашли страницы обоих подозреваемых в убийстве. Один из парней публиковал на своей странице видеозаписи казней пленников ИГ (запрещенной в России террористической организации) и избиений людей, а также картинки с нацистской символикой. Второй выкладывал снимки всей компании — подвернутые джинсы, фанатские бренды и пиво в пластиковых полуторалитровых бутылках.

Так же быстро вычислили и родителей, которые, как утверждают местные, всеми правдами и неправдами пытаются покрывать малолетних преступников. Отец одного из них — директор деревообрабатывающего комбината в Апшеронске. Завод находится на грани банкротства. Несмотря на это, семья считается обеспеченной, отец задержанного увлекается стрельбой.

Директор школы, в которой учился один из подозреваемых, рассказал, что жалоб на него не поступало. По всем инцидентам, связанным с его поведением, проводились беседы с родителями. С ноября 2017-го подозреваемый в убийстве перешел на надомную форму обучения.

Знали, но ничего не делали

Местные жители уверены, что молодые люди относили себя к группировке ПЦЕ — Псебайское центральное единство. По аналогии с нашумевшим АУЕ. Соответствующие надписи с недавних пор начали появляться на домах в поселке. Недавно группа агрессивных подростков избила мальчика, отец виновника откупился от родственников пострадавшего, дав им 500 тыс. рублей.

«Раньше ПЦЕ была компания взрослых ребят, спортсменов. Они были за справедливость. Потом так себя начали называть малолетки, которые устраивали драки, пили, курили травку, газовые баллончики пыхали, таблетки глотали, чтоб мозг расколбасить. Компания человек 30, все из одной школы. Только пацаны, девчонок среди них нет. Попадают туда только отморозки. Пили прямо в кафе, продавали им без проблем. Они напали на велосипедиста, заставили снять куртку, буквально месяц назад. Они гуляют по ночам, конечно, нетрезвые. Казакам, которые тут есть, мне кажется, им всё равно на то, что происходит», — рассказал порталу iz.ru житель поселка, пожелавший не раскрывать свое имя.

k5 Фото: TASS/DPA/Horst Galuschka

Тема подростковой группировки обсуждалась и во время народного схода. «У них такой менталитет: нормально изнасиловать кого-то, издеваться над кем-то. Никто не проводит работы с этими подростками. Они ходят безнаказанно не один год, все об этом прекрасно знают. Гуляют после 10 вечера, употребляют алкоголь, никакого надзора. Куда смотрят казаки, полиция?» — спросил у властей двоюродный брат погибшей во время народного схода. Собравшиеся поддерживают его вопрос аплодисментами.

Ответить на него предложили главе поселка, который утверждал, что власти фиксировали появление многочисленных надписей и обращались по этому поводу в правоохранительные органы. «Отправляли в полицию данные о том, что эти надписи содержат информацию о наркотиках», — сообщил глава поселка Псебай Павел Жарков.

У следствия есть основания полагать, что подозреваемый умолчал о характере увечий, нанесенных жертве. Следователи назначили дополнительные судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. Правоохранительные органы проверяют информацию об изнасиловании погибшей многодетной матери. Кафе, из которого вышла Наталья, закрыто и опечатано на время проведения следственных действий. Правоохранительным органам предстоит также проверить, что делала в заведении компания пьяных несовершеннолетних юношей.

Гул негодования жителей поселка прерывает женщина в черном. Она приехала в Псебай из соседнего поселка — Мостовского. В конце ноября двое малолетних подростков 12 и 13 лет убили ее 10-летнего сына. Она рассказала, что во время следствия слышала аналогичные обещания со стороны властей: дело об убийстве ребенка находилось на особом контроле.

«За каждую бумажку я приезжала расписываться по два раза на дню. В середине марта следователь позвал меня за очередной росписью уже после окончания рабочего дня. На мой вопрос о том, к чему такая срочность, следователь ответил, что Краснодар запрашивает дело на проверку. Больше на связь он не выходил. В мае я позвонила сама. Мне ответили, что дело прекращено, а постановление мне отправили по почте. Прекращено оно было еще 25 марта, через два месяца меня оповестили. Могу предвосхитить, что вы скажете: делу не дали ход, потому что ублюдкам нет 14 лет. Но вот в чем мой вопрос: почему его не передали в ПДН? Почему я, мать, потерявшая сына, должна бегать по инстанциям и добиваться справедливости?» — поделилась жительница Мостовского.