«Мешала кино смотреть»

Жуткая трагедия произошла на юге России на текущей неделе — нелегал из Азербайджана, как считает следствие, забил до смерти пятилетнюю дочь своей сожительницы-россиянки. Совершив преступление, мужчина сообщил в полицию о том, что девочка без вести пропала, а сам подался в бега. Задержанный сыщиками сожитель матери признался, что забил убил девочку из-за того, что она мешала ему смотреть фильм. В сочинской трагедии разбирался портал iz.ru.

Искали всем Адлером

Тревожная новость о том, что в окрестностях Сочи пропала без вести пятилетняя девочка пришло из города-курорта во вторник, 13 марта. К поискам Вероники подключились спасатели МЧС, волонтеры, полиция и добровольцы из числа местных жителей.

veronika1 Жилой дом в Адлеровском районе Сочи, где проживала пятилетняя Вероника Тришкина Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Об исчезновении малолетней сообщил в полицию отчим Вероники Т. по имени Мурад. Точнее сказать, сожитель матери, так как в официальном браке молодые люди не состоят.

«Веронику ищем всем селом, она была одета в короткую джинсовую юбочку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды», — рассказала kp.ru тетя пропавшей девочки. Фотография и приметы ребенка разошлись далеко за пределами Краснодарского края — 800 человек шерстили Адлерский район, проверяли вокзалы, торговые центры, овраги и леса.

Для поисков привлекли даже конно-кинологический отряд и два квадрокоптера с тепловизорами. Но всё тщетно. Между тем в управлении СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

Очевидное подозрение

Причастность близких, в первую очередь мужчин, к убийству пропавшей — обязательная версия следствия, которая требует тщательной проверки. Поэтому, в то время как спасатели и добровольцы прочесывали лесные массивы, оперативники и следователи искали сожителя матери девочки, который и заявил об исчезновении ребенка.

Еще до поимки предполагаемого преступника было известно, что он находится в стране нелегально. Поэтому сыщики не исключали, что мужчина избегал встречи с правоохранителями из-за опасения быть высланным из страны.

По оперативным каналам оперативники установили, в каком из хостелов нашел приют подозреваемый. По данным источника портала iz.ru, мужчина действительно первоначально объяснил свое исчезновение нежеланием иметь дело с миграционной службой. Но в ходе длительной беседы он признался, что смерть ребенка на его совести. И в деталях рассказал, как было дело.

veronika3 Местные жители во время поисково-спасательной операции по розыску пятилетней Вероники Тришкиной Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Накануне трагедии 12 марта его сожительницу — мать девочки — забрали в родильный дом в связи с началом схваток. Он остался в доме с двумя детьми — падчерицей Вероникой и ее младшим братом — общим ребенком Мурада с их матерью.

Общение с пятилетней девочкой давалось мужчине с трудом — Вероника проснулась ночью и потребовала поставить ей мультики. Глава семьи в это время «смотрел кино в телефоне». Плач ребенка он прервал несколькими ударами в живот. Девочка замолчала, как сказал он следователям на допросе, и легла спать.

На утро малышка не проснулась. Смерть ребенка мигрант обнаружил около 10 часов утра. Предположительно, Вероника скончалась от внутреннего кровотечения — точную причину смерти установят судмедэксперты.

veronika2 Сотрудники МЧС РФ во время поисково-спасательной операции Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Чтобы скрыть следы преступления, Мурад ввел в заблуждение сначала ее мать — он сказал, что девочка осталась одна дома, пока он с младшим отправился по делам. К тому моменту у него созрел план, как уйти от ответственности за убийство. Сожитель оставил младенца соседке, а сам, как только стало темнеть, поместил труп ребенка в пакет и отправился в лесополосу. Там он его и похоронил.

Позже он покажет следователям, где спрятал тело малышки.

«Я хотел на речку бросить [труп], чтобы следов не было», — рассказал следователям Мурад. В итоге он закопал тело ребенка в гористой местности и прикрыл камнями.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили на сайте регионального управления СКР.

Чужая кровь

Летопись преступлений отчимов просто шокирует своей жестокостью. В марте 2010 года после почти года пребывания в медицинском стационаре скончался двухлетний ребенок, попавший в больницу в состоянии комы после систематических истязаний отчимом. Приемный отец избивал его, тушил об него сигаретные бычки. Мальчику сделали несколько операций, в том числе трепанацию черепа. Спасти малыша не удалось. Отчим получил 13 лет колонии.

Весной 2012 года в Брянске разъяренный отчим ударил об угол головой ребенка своей сожительницы, отчего малышка скончалась. Позже мужчина и биологическая мать девочки инсценировали похищение. Однако полиция вывела преступников на чистую воду.

В 2016 году отчим-садист в течение трех часов издевался над 13-летней падчерицей за потерянную ею… крышку от алюминиевой кастрюли. Он несколько раз ударил ее гантельным грифом, потом обливал кипятком. Ногами и руками били девочку и мама с родным 15-летним братом. Школьница скончалась от травматического шока.

Постулат «чужих детей не бывает», увы, не всегда соотносится с реальностью. Неприязнь к неродным чадам — явление, известное еще с древности. И этой неприязни есть психологическое объяснение.

«Некоторые мужчины испытывают постоянную неприязнь к чужому ребенку. Когда в семье относительно стабильное материальное положение, есть деньги, то чувство неудовлетворенности тем, что приходится заботится о ребенке, которого сделал другой мужчина, сглаживается. Но если возникает сложная экономическая ситуация, денег становится меньше, отчим пытается избавиться от «лишнего рта» в семье, постороннего, чужого ему ребенка, или, по крайней мере, нанести ребенку ущерб, унизить. Некоторые мужчины считают признаком своего неуспеха в жизни само существование рядом с собой детей своих жен от предыдущих браков. Женщина с детьми от предыдущих браков для них — порченая, бывшая в употреблении. И ее дети — это что-то плохое, гадкое, мерзкое. Такие мужчины бояться, что окружающие мужчины будут смеяться над ними, что они живут с такими женщинами и детьми. Бывает, что человек прикладывает усилия к отселению пасынков и падчериц к бабушке — матери матери детей, биологическому отцу. Разумеется, многое зависит от воспитания, культуры людей, от чувств мужчины и женщины друг к другу. После того как влюбленность прошла, и если любовь и уважение друг к другу у супругов не возникли, некоторые мужчины задаются вопросом, почему они должны заботиться о детях женщин от предыдущих браков. Негатив к пасынкам и падчерицам может проявиться в грубом слове или, наоборот, в подчеркнутом безразличии. Неприятности на работе, долги, проблемы с контролирующими органами вызывают напряжение. Бывает, чтобы снизить напряжение, мужчины оскорбляют детей жен от предыдущих браков. Также это могут быть побои, в редких случаях изнасилования и убийства. С родным ребенком такой мужчина никогда не будет обращаться жестоко, потому что это свой, близкий человек», — рассказал порталу iz.ru психолог Павел Волженков.