Полиция спасения

Каждый хоть раз терялся сам или попадал в ситуацию, когда не может связаться с близким. Хорошо, если за пропажей человека стоит рядовой загул, досадное недоразумение или проблемы с телефоном. Плохо — когда исчезновение окутано безвестностью. В такой ситуации в дело вступают сыщики оперативно-разыскных подразделений МВД. В главный мартовский праздник портал iz.ru публикует историю майора Екатерины Герасименко — хрупкой брюнетки с невероятно сложной и нужной профессией.

У офицера полиции Герасименко блестящая репутация, отличные показатели — в своем деле она одна из лучших. И это оценка коллег-профессионалов. В преддверии 8 Марта Екатерину и других отличившихся сотрудниц МВД поздравил лично министр Владимир Колокольцев.

Между прочим, Катя получила бронзу в двоеборье на международном первенстве женщин-полицейских. Состязались дамы в вождении патрульной машины и стрельбе.

Казалось бы, ну что может привлечь молодую выпускницу экономического вуза в этой суровой профессии? Но, как шутит сама героиня, связалась «не с той компанией»: среди друзей были сыщики, работа которых казалась романтичной и полезной людям. Признается, что бывает сложно, но награда за честно выполненный долг — неподдельная людская благодарность.

«Видеть глаза людей, которым помогаешь… такие моменты перекрывают весь негатив», — объясняет свою мотивацию Катя.

Наездница в полицейской форме

«Всю свою жизнь я занимаюсь конным спортом. Видела себя только в этом направлении. Но потом мне стала интересна работа в правоохранительных органах. И не просто охрана порядка как таковая, а именно работа в уголовном розыске», — рассказала Герасименко.

Екатерина живет службой. Она признается, что все ее увлечения рано или поздно встраиваются в выбранную профессию. Лошади помогают Кате и в ее сегодняшнем занятии — искать людей или их останки.

лошадь Фото: личная страница в vk.com

«Лошадь — замечательный помощник в прочесывании местности. Например, большие человеческие ресурсы нужны, чтобы просмотреть заросшее травой поле. А лошадь выше, чем тот же квадроцикл. К тому же на человека, который может лежать в беспомощном состоянии, не наступит, она увидит его», — рассказывает Катя о том, как копытные животные сужают круг поиска потерявшихся людей.

Негламурная работенка

Самая сложная, а порой и жуткая часть работы в оперативно-разыскных подразделениях — работа с погибшими. Часто бывает, что гибель застает человека внезапно, у него нет при себе документов. Если трагедия случилась дома, в районе, где погибшего знают, — родные быстро узнают о беде и смогут проводить в последний путь усопшего. Но бывает и так, что где-то человека ищут, а его останки давно в морге как неопознанные.

Катя стойко справляется и с этим фронтом работы — помогает идентифицировать останки, когда опознать труп уже сложно.

«Дело это нужное. В текущем году удалось установить личности каждого погибшего в нашем районе — увы, так бывает не всегда. Сложнее всего приходится с телами, которые длительное время пролежали в земле, в водоеме. Если облик видоизменен из-за воздействия среды, времени — без помощи экспертных служб не обойтись. Специалисты способны восстановить облик скелетированного трупа, например. Полученное изображение мы сверяем с учетами, ориентировками», — поясняет Екатерина.

Личности трупов доводилось девушке устанавливать и при помощи дактилоскопирования. «Откатывать» пальцы покойникам — занятие не для слабонервных.

Самое важное

Хлопот у Кати хватает. В густых лесах Одинцовского района люди теряются круглый год: летом это, как правило, грибники, зимой — лыжники.

«Самые сложные поиски в моей практике были летом три года назад. Искали пожилую женщину», — вспоминает Екатерина.

Женщина вместе с родными жила на даче. Когда родственники вернулись с работы, пенсионерки дома не оказалось. Обыскали всё товарищество, по соседям походили, поспрашивали — ни к кому не заходила старушка. Дома недосчитались лукошка и ножа.

К поискам подключились помимо полицейских добровольцы, местные жители, родственники, поисковики из отряда «Лиза Алерт».

«Когда мы нашли женщину, она не могла самостоятельно передвигаться», — говорит сотрудница полиции.

лес Фото: личная страница в vk.com

«В Московском регионе служба 112 работает таким образом, что во время экстренного звонка оператор видит примерное местоположение человека, попавшего в беду. Естественно, позиционирование не точное — это, как правило, массив в несколько квадратных километров. Поэтому поиски в таких условиях — процесс трудоемкий», — говорит майор Герасименко.

Чтобы постичь тонкости ремесла спасения людей в экстремальных условиях, Катя вступила в добровольческий общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».

«Собиралась сначала просто ознакомиться с ремеслом спасателя, но втянулась и прошла весь курс подготовки», — говорит Герасименко. Поэтому в свободное от службы время по тревоге девушка выезжает на поиски потерявшихся. И, само собой, спасатель должен всегда быть в форме — а это тренировки, тренировки и еще раз тренировки.

Близкие во всем поддерживают Катю, причем не только словом, но и делом. Особенно в этом усердствует 10-летняя дочь.

«Я и Настю свою беру на поиски, когда есть возможность. Лишняя пара глаз в таком деле никогда не помешает. Ей нравится то, чем я занимаюсь, и она старается помогать мне по мере своих сил», — не без гордости за своего ребенка говорит сыщик-спасатель.

Когда листаешь фотоальбом Екатерины в соцсети, складывается впечатление, что она боится упустить возможность стать совершеннее в своем деле. Карточки с тренингов, мастер-классов, всевозможных курсов повышения квалификации. Всё это ей удается совмещать с обучением в Академии управления МВД России. А не так давно Герасименко подружилась с вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел» — поиски с воздуха значительно увеличивают шансы потерявшихся на спасение. Особенно, когда полицейский и спасатель сидят в одной кабине.