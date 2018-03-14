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Депутат Госдумы попросил ФСБ упростить доступ к сотовым пропавших детей

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Депутат Государственной думы попросил Федеральную службу безопасности упростить доступ полиции и волонтеров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей.

Официальный запрос директору ФСБ России Александру Бортникову направил член партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

В документе он напомнил, что технически операторы сотовой связи могут отследить последнее местоположение телефона, который был при пропавшем, даже если устройство выключено и его аккумулятор разряжен.

Однако согласно нынешним законам, как отметил депутат, это возможно сделать лишь в рамках оперативно-разыскной деятельности.

Для того чтобы получить разрешение на пеленгование телефона, необходимо обратиться в суд, который в течение некоторого времени будет рассматривать данный вопрос.

«Вместе с тем процедура получения разрешающего проведение специальных технических мероприятий судебного решения достаточно длительная, а при розыске пропавшего несовершеннолетнего счет идет на минуты», — приводит слова Горелкина ТАСС.

Он добавил, что при решении вопросов обеспечения информационной безопасности, в частности об упрощенном порядке предоставления данных о местоположении сотовых абонентов, мнение ФСБ является ключевым.

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