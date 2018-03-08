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В Самаре двух пропавших школьниц нашли в торговом центре

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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В Самаре завершились поиски двух школьниц, ранее объявленных пропавшими –девочек нашли в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

7 марта две девочки 2004 года рождения не вернулись домой после занятий в школе. По тревоге были подняты сотрудники управления МВД РФ по Самаре. Полицейские опрашивали родственников и знакомых, обследовали крупные торговые центры, компьютерные клубы и развлекательные заведения.

«Примерно в 17:30 [8 марта] девочки были обнаружены гуляющими в торговом центре в компании знакомых подростков», - сказано в сообщении.

Как сообщает агентство «Интерфакс», ночевали школьницы также у друзей. 

6 марта была найдена 17-летняя жительница Омска, которая находилась в розыске больше недели. Девушка отправилась автостопом к друзьям в Новосибирск.

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