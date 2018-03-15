Отчим признался в убийстве пятилетней падчерицы в Сочи

Отчим пятилетней Вероники Тришкиной, пропавшей в Сочи в минувший вторник, сознался в ее убийстве. После бегства мужчина был задержан в хостеле на границе с Абхазией.

Пропавшая девочка, которую почти двое суток искали более тысячи человек, найдена мертвой.

Отметим, о пропаже ребенка сообщил именно отчим девочки — 28-летний Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы. По данным Следственного комитета РФ, ее мать в это время находилась в больнице.

В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь, и полиция разослала ориентировки, чтобы установить его местонахождение. В результате отчима ребенка обнаружили в одном из хостелов Адлерского района на границе с Абхазией.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» официально заявил утром в четверг, что пропавшая девочка найдена мертвой.

Мужчина, подозреваемый в убийстве, уже дал признательные показания, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По его словам, он остался с девочкой один дома в минувший понедельник. Ребенок вечером якобы стал стал плохо себя вести и капризничать — мужчина решил посмотреть на телефоне фильм, но ему стала мешать пятилетняя девочка, которая хотела посмотреть мультфильмы.

По его словам, он сидел на кровати, а ребенок стоял лицом к нему на расстоянии около 10 см. Мужчина спросил, почему она плачет. Когда она промолчала, он предупредил, что будет ее бить, если она не перестанет плакать.

«После моих слов она заплакала сильнее, и я не менее трех раз ударил ее в живот», — цитирует признательные показания подозреваемого телеканал «360».

Утром отчим пошел в магазин, а когда вернулся, нашел падчерицу мертвой. После этого он положил тело в сумку, вынес из дома и оставил на берегу реки, предварительно засыпав камнями. При этом соседям мужчина рассказал о «пропаже» ребенка и начал «поиски». Показания задержанного подтвердились — тело нашли в указанном месте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна определить, что именно стало причиной смерти.

Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте Шахмирзаева Мурада Мирзы Оглы, которому за убийство несовершеннолетней грозит вплоть до пожизненного заключения.