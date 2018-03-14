Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки

Полицейские нашли отчима пятилетней девочки из Сочи, который сначала заявил о ее исчезновении, а потом перестал выходить на связь.

Мужчину нашли в одном из хостелов Адлера. Сейчас с ним работают правоохранители, сообщает ТАСС.

Поиски пятилетней Вероники Тришкиной продолжаются.

Девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. В поисках участвуют более 1 тыс. человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.