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Волонтеры опубликовали фото пропавшей в Сочи пятилетней девочки

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В Адлерском районе Сочи продолжаются поиски пропавшей пятилетней девочки.

Волонтеры разместили в Сети фото ребенка и описание внешних данных, которые могут помочь найти ребенка.

В настоящий момент Веронику Тришкину разыскивают больше 1 тыс. человек. Среди них полицейские, спасатели, сотрудники «Кубань-СПАС», службы спасения города, Росгвардия, волонтеры и местные жители.

Об исчезновении девочки сообщил ее отчим. Сейчас полиция разыскивает мужчину, так как он не выходит на связь.

Девочка пропала в районе Сочи вечером 13 марта. Поиски не прекращались всю ночь. Возбуждено уголовное дело. 

Следователи просят владеющих информацией о месте нахождения пропавшей сообщить об этом по телефону: 8 (918) 916-07-00.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин попросил ФСБ упростить доступ полиции и волонтеров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей.

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