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Пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку ищут более 1 тыс. человек

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Пятилетнюю девочку, пропавшую в селе Бестужевском в Адлерском районе Сочи, ищут более 1 тыс. человек. Среди них 500 полицейских, 74 сотрудника МЧС, сотрудники «Кубань-СПАС», службы спасения города, Росгвардия и местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация о пропаже пятилетней Вероники Тришкиной поступила спасателям в ночь на 14 марта.

К месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России, в том числе кинологические расчеты.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения девочка была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

Следователи просят владеющих информацией о месте нахождения пропавшей сообщить об этом по телефону: 8 (918) 916-07-00.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин попросил ФСБ упростить доступ полиции и волонтеров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей.

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