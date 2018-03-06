Пропавшая школьница из Омска найдена после путешествия автостопом

17-летняя школьница, которая была в розыске больше недели, вернулась домой, девушка отправилась автостопом к друзьям в Новосибирск.

Родители сообщили о пропаже школьницы 26 февраля. Больше недели продолжались поиски, пока девочка сама не вернулась домой. Со слов несовершеннолетней, она отправилась в Новосибирск автостопом, проехав только в одну сторону около 700 км, сообщает РИА «Омск-информ».

Как уточнили в полиции, девушка проводила время у своих друзей. Противоправных действий в ее отношении совершено не было.

Со сбежавшей школьницей и ее родителями проведена профилактическая работа.