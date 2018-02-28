Мать пропавшего ребенка обяжут выплатить штраф в Нижнем Тагиле

Мать пропавшего ребенка обяжут выплатить административный штраф за неисполнение родительских обязанностей в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба УВД города.

Маму найденной девочки обяжут выплатить штраф за то, что она не предприняла никаких действий к поиску пропавшей дочери, а официальное заявление в правоохранительные органы написала только после убеждений сотрудников в необходимости данного действия, сообщает ТагилСити.Ру.

Полиция узнала о пропаже девочки из школы, где та обучалась. Преподаватели сообщили, что девочка перестала появляться на занятиях. А за день до звонка из школы старшая сестра пропавшей разместила у себя на странице в соцсети пост о пропаже.

Девочка была найдена сегодня, 28 февраля, вместе с подругой. Поиски продолжались два дня. Известно, что ранее она уже обращала на себя внимание сотрудников подразделения несовершеннолетних, которые поставили ее на учет.