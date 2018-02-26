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Две сестры-школьницы сорвались со скалы в Башкирии

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Две сестры-школьницы упали со скалы в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла в субботу, 24 февраля в Хайбуллинском районе Башкортостана вблизи деревни Гаделево. Двух девочек-сестер 14 и 16 лет под скалой обнаружили местные жители, пишет «Дни.ру». Старшая девочка скончалась на месте, вторая была госпитализирована с многочисленными травмами. В настоящее время врачи борются за ее жизнь. По предварительным данным, сестры упали со скалы, однако как они там оказались — пока неизвестно. Проводится проверка по данному факту, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что подростки упали со скалы во время катания на горных лыжах во Франции.

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