Две сестры-школьницы сорвались со скалы в Башкирии

Две сестры-школьницы упали со скалы в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла в субботу, 24 февраля в Хайбуллинском районе Башкортостана вблизи деревни Гаделево. Двух девочек-сестер 14 и 16 лет под скалой обнаружили местные жители, пишет «Дни.ру». Старшая девочка скончалась на месте, вторая была госпитализирована с многочисленными травмами. В настоящее время врачи борются за ее жизнь. По предварительным данным, сестры упали со скалы, однако как они там оказались — пока неизвестно. Проводится проверка по данному факту, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что подростки упали со скалы во время катания на горных лыжах во Франции.