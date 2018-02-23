В Петербурге подростка госпитализировали после падения сосульки

В Санкт-Петербурге произошел очередной случай травмирования прохожего при падении сосульки с крыши дома. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел вечером 22 февраля в Адмиралтейском районе по адресу Бронницкая улица, 16. Сосулька упала на голову 17-летнего молодого человека. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Это не первый случай падения наледи в Санкт-Петербурге. 13 февраля из-за этого пострадала девочка двух с половиной лет, у пострадавшей диагностировали ушиб коленного сустава, у ее матери — ушибы мягких тканей головы. 17 февраля рабочий погиб при чистке снега с крыши дома.

20 февраля по факту падения наледи на школьника было возбуждено уголовное дело. Еще одно дело было заведено 22 февраля после падения наледи на женщину.