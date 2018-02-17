Рабочий погиб во время уборки снега с крыши в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге рабочий упал с крыши дома во время чистки снега и умер.
Погибший гражданин Таджикистана 1975 года рождения был сотрудником подрядной организации, которая выполняла заказы местной управляющей компании.
Мужчина работал со страховкой, но она не смогла предотвратить падения с крыши пятиэтажного здания, рассказали в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля, в Центральном районе города на улице Марата.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
Несколькими днями ранее аналогичный инцидент также произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга.