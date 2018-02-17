Прямой эфир

Рабочий погиб во время уборки снега с крыши в Санкт-Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге рабочий упал с крыши дома во время чистки снега и умер.

Погибший гражданин Таджикистана 1975 года рождения был сотрудником подрядной организации, которая выполняла заказы местной управляющей компании.

Мужчина работал со страховкой, но она не смогла предотвратить падения с крыши пятиэтажного здания, рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля, в Центральном районе города на улице Марата.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Несколькими днями ранее аналогичный инцидент также произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургских дворников предложили снабдить GPS-маячками
Коммунальщики ликвидировали последствия мощного снегопада в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017