Петербургских дворников предложили снабдить GPS-маячками

Петербургским дворникам могут выдать GPS-брелки.

Устройство поможет в реальном времени отслеживать маршрут передвижения дворника, время начала и окончания работы, а также ее продолжительность.

«Я полностью поддерживаю советский опыт. Но дополнительно предлагаю внедрить новые технологии, которые позволят более тщательно следить за работой дворников», — заявил автор инициативы, глава муниципального образования Купчино Михаил Черепанов.

Местный руководитель направил предложение в городское заксобрание, сообщает телеканал «78».

Как писал iz.ru, в Москве убирающий нормативную территорию дворник получает заработную плату в размере 45 тыс. рублей.