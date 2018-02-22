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Уголовное дело возбудили после падения на женщину наледи в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт‐Петербурге возбуждено уголовное дело после падения наледи на женщину. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 12 февраля на улице Большая Зеленинская. В результате несчастного случая женщина получила сотрясение мозга. Наледь упала на пострадавшую со строительных лесов.

При проверке обстоятельств инцидента было установлено, что работы по капитальному ремонту фасада дома выполняло ООО «Реставратор». Однако организация не обеспечила безопасное производство работ. Материалы дела были направлены в следственные органы, решается вопрос об уголовном преследовании.

«21 февраля в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО «Реставратор» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — сказано в сообщении прокуратуры города.

Это не первый случай падения наледи в Санкт-Петербурге. 13 февраля из-за этого пострадала девочка двух с половиной лет, у пострадавшей диагностировали ушиб коленного сустава, у ее матери — ушибы мягких тканей головы. 17 февраля рабочий погиб при чистке снега с крыши дома. 20 февраля по факту падения наледи на школьника было возбуждено уголовное дело. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами головы и шеи.

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