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В Санкт-Петербурге появится кольцевая линия метро

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Кольцевая линия метрополитена будет построена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

Он отметил, что сейчас уже идут предпроектные работы. Стоимость кольцевой может составить около 300 млрд рублей.

«Мы идем в этом направлении (создания кольцевой линии. – iz.ru). Сейчас идут предпроектные работы по участкам кольцевой линии от Большого проспекта до Лесной и от Лесной до Ладожской. Стоимость всей кольцевой приличная: по ценам сегодняшним — порядка 300 млрд рублей, но это не за один год будем строить», –– сказал губернатор в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
 

Полтавченко подчеркнул, что метро является приоритетом в развитии общественного транспорта северной столицы. Сроки завершения всех работ пока неизвестны.

Предполагается, что длина кольцевой составит около 40 км. Она будет включать в себя 20 станций, 14 из них –– пересадочные.

В 2018 году планируется открытие пяти новых станций метро: «Новокрестовская», «Беговая», «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайская».

На данный момент в петербургской подземке работают пять линий и 67 станций с семью пересадочными узлами. За сутки метро пользуются 2 млн человек.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что в Москве появится железнодорожная станция Варшавская в стиле авангард. Архитектурный ансамбль будет составлен из асимметричных форм и ломаных линий.

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