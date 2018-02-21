Праздничные билеты к 23 февраля появятся в продаже в московском метро

Тематические билеты на проезд появятся ко Дню защитника Отечества в кассах Московского метрополитена. На портале мэра Москвы отмечается, что билеты на одну, две, 20 и 40 поездок поступят в продажу 23 февраля.

Уточняется, что на лицевой стороне билета будет число 23 и эмблема Вооруженных сил России — звезда. На оборотной стороне будет надпись «С Днем защитника Отечества!».

«С помощью тематических проездных Московский метрополитен поздравит мужчин с одним из важных российских праздников — Днем защитника Отечества», — говорится в сообщении.

Проездные выйдут тиражом 600 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что романтические кольца с чипом «Тройки» выпустило московское метро в честь Дня всех влюбленных.