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В Петербурге одобрили законопроект об аренде исторических зданий за рубль

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге исторические здания будут сдавать в аренду инвесторам за 1 рубль за 1 кв. м. Взамен компании должны будут отремонтировать или восстановить дом в течение 7 лет. Как сообщает телеканал «78», соответствующий законопроект в третьем чтении принял парламент Петербурга.

Согласно документу, срок аренды составит 49 лет. В Смольном уже отобрали 30 зданий, которые предложат компаниям. Ремонт взятых в аренду домов инвесторы будут проводить за свой счет.

При этом предусмотрен и альтернативный –– вместо льготный цены на арену компании смогут компенсировать уже проведенные ремонтные работы.

Законопроект долго обсуждался, некоторые депутаты предполагали, что компании могут проигнорировать свои обязательства.

20 февраля портал iz.ru сообщал, что законодательное собрание Санкт-Петербурга хочет узаконить плавучие гостиницы. Предполагается, что предпринимателям разрешат брать в аренду участки набережных для швартовки. Появление гостиниц такого типа, по мнению депутатов, привлечет дополнительные инвестиции в город.

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