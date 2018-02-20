Плавучие гостиницы могут узаконить в Санкт-Петербурге

Законодательное собрание Санкт-Петербурга намерено дать официальный статус плавучим гостиницам, депутаты обсуждают поправки в городском законе.

Предполагается, что предпринимателям разрешат брать в аренду участки набережных для швартовки. Как предполагают депутаты, появление плавучих гостиниц привлечет дополнительные инвестиции в город и повысит интерес туристов, пишет «Санкт-Петербург.Ру».

При этом некоторые парламентарии опасаются, что корабельные отели закроют вид на достопримечательности Петербурга. Поэтому места аренды предлагается ограничить Выборгской набережной и Малой Невкой.

Первая плавучая гостиница должна заработать до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.