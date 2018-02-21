Самолет «Саратовских авиалиний» не смог сесть в Петербурге из-за плохой видимости

Самолет компании «Саратовские авиалинии» не смог приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за плохой видимости. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика Елену Воронову.

Рейс 501 вылетел в 06:00 по местному времени (07:00 мск). Сейчас лайнер направляется в столичный аэропорт Домодедово. Ожидаемое время приземления — 10:30 мск.

Ранее 20 февраля вынужденную посадку совершил лайнер казахстанского лоукостера Bek Air. Причиной инцидента стали проблемы с системой наддува.