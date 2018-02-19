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Железнодорожная станция в стиле авангард появится в Москве

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Проектируемая железнодорожная станция «Варшавская» в столице получит дизайн в стиле авангард. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Архитектурный ансамбль будет составлен из ассиметричных форм и ломаных линий, фасады сделают красными и украсят орнаментом из белых и черных стрелок.

Дизайн новой станции уже утвердили в Москомархитектуре. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, «авторы проекта стремились повторить идеи художников-авангардистов XX века. В их числе Любовь Попова, Казимир Малевич, Эль Лисицкий».

Кузнецов также добавил, что красный цвет будет присутствовать и на платформе станции, но основным оттенком был выбран серый. Вместе с тем колонны, поддерживающие крышу, будут выполнены в форме ромбов, сообщает телеканал «360».

Окончание строительства станции «Варшавская» Павелецкого направления намечено на конец текущего года. Станция должна разгрузить серую ветку метро и Павелецкий вокзал, поскольку пассажиры смогут сразу переходить на станцию МЦК «Верхние котлы».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году в Москве введут в эксплуатацию больше 20 новых станций метро.

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