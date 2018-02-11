Собянин поделился планами по открытию новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, в каких районах города в 2018 году откроют новые станции метро.

«В этом году московское метро придет в Солнцево, Новопеределкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции «Селигерская», — написал чиновник в своем Twitter.

По его словам, цель городских властей — сделать метро в шаговой доступности для 95% москвичей.

Тем временем строительство новой линии метро в «новую Москву» могут начать уже летом. Для этого возведут крупное электродепо «Сосенки».