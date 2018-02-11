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Собянин поделился планами по открытию новых станций метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, в каких районах города в 2018 году откроют новые станции метро. 

«В этом году московское метро придет в Солнцево, Новопеределкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции «Селигерская», — написал чиновник в своем Twitter

По его словам, цель городских властей — сделать метро в шаговой доступности для 95% москвичей.

Тем временем строительство новой линии метро в «новую Москву» могут начать уже летом. Для этого возведут крупное электродепо «Сосенки».

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