Посвященный Самуилу Маршаку поезд запустили в московском метро

Новый тематический поезд «Мой Маршак» запустили на Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом сообщила начальник метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Запуск поезда приурочен к 130-летию со дня рождения поэта и драматурга Самуила Маршака. Пассажиров ждут «Детский вагон», «Театральный вагон», «Школа Маршака», «Английский вагон» и «Военный вагон». Каждый из них имеет индивидуальное оформление, внутри — факты из биографии поэта, сказки, баллады, стихотворения и иллюстрации к произведениям, сообщает «ТВ Центр».

Курсировать поезд начал от станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро, которой ежедневно пользуются более 900 тыс. пассажиров. За шесть месяцев состав перевезет больше 1,9 млн пассажиров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ноябре в столичной подземке запустили тематический поезд, посвященный грядущему ЧМ-2018 по футболу.