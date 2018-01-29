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Метрополитен Москвы объявил набор музыкантов в проект «Музыка в метро»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Московский метрополитен объявил набор музыкантов для участия в проекте «Музыка в метро», отобранные жюри победители смогут легально выступать на специально оборудованных площадках в столичной подземке, сообщила заместитель начальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«В апреле станут известны имена победителей, которые будут радовать музыкой пассажиров метро. В отборе смогут участвовать новые артисты и те, которые играли в метро в прошлые сезоны», — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Темникова пояснила, что правила конкурса с прошлого года не изменились, однако руководством было принято увеличить число площадок для выступления музыкантов с 18 до 32. Все площадки, по ее словам, устраиваются с учетом требований безопасности, просматриваются с видеокамер и не мешают проходу пассажиров.

Как сообщила представитель подземки, принять участие в проекте смогут около 200 музыкантов. Победители отбора получат право легально выступать в метро сроком на один год.

Ранее сообщалось, что по результатам конкурса руководство московского метрополитена отобрало десять команд-финалистов для разработки облика двух новых станций Большой кольцевой линии метро.

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