Торговые лотки отодвинут от московского метро еще на 25 м

Торговые лотки у наземных сооружений Московского метрополитена и около транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) переместят на расстояние 50 м (раньше было 25). Соответствующие поправки в КоАП Москвы приняли депутаты Мосгордумы, сообщает ТАСС.

«Проект закона уточняет перечень мест, в которых запрещена торговая деятельность и оказание услуг в 50-метровой зоне от следующих объектов: вестибюли станций, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, а также объекты транспортно-пересадочных узлов», — сказал депутат Александр Семенников.

По его мнению, законопроект позволит упорядочить торговлю и оказание услуг в городе вне специально отведенных для этого мест, а также увеличит количество выявляемых правонарушений в этой сфере.

Взыскивать за нарушение закона будет ГКУ «Организатор перевозок», подведомственный департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на шести станциях МЦК откроются более 50 торговых павильонов. Первые из них заработают уже в начале февраля.