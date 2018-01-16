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В Госдуме предложили запретить сетям возврат нереализованных товаров

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Фото: Global Look Press/Mikhail Yaikov
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Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о запрете возврата торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам.

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, проект был внесен депутатами, которые являются членами мониторинговой группы «Честная цена». 

Яровая отметила, что законопроект нацелен на защиту экономических интересов производителей и потребительских интересов граждан России. Она рассказала об ущербе, который наносит возможность возврата нереализованной продукции торговыми сетями. 

«Прямые убытки производителя приводят либо к разорению, сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента и объема производства, повышению цены. А значит, это прямой ущерб и покупателю, его финансовым интересам и спросу», — приводит ее слова «РИА Новости»

Как отмечает агентство, Яровая отметила, что из-за практики возврата нереализованной продукции потери в хлебопекарной промышленности составляют 3 млн т высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.

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