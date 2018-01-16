В Госдуме предложили запретить сетям возврат нереализованных товаров

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о запрете возврата торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам.

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, проект был внесен депутатами, которые являются членами мониторинговой группы «Честная цена».

Яровая отметила, что законопроект нацелен на защиту экономических интересов производителей и потребительских интересов граждан России. Она рассказала об ущербе, который наносит возможность возврата нереализованной продукции торговыми сетями.

«Прямые убытки производителя приводят либо к разорению, сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента и объема производства, повышению цены. А значит, это прямой ущерб и покупателю, его финансовым интересам и спросу», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, Яровая отметила, что из-за практики возврата нереализованной продукции потери в хлебопекарной промышленности составляют 3 млн т высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.