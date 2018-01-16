В Госдуме прокомментировали отказ финской компании от поставок в Крым

Отказ финской машиностроительной компании Wärtsilä от поставок генераторов для керчинской судоверфи вызывает разочарование, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

«Такая неконструктивная позиция, которую заняли наши партнеры, вызывает разочарование. Как можно отказываться от зарабатывания денег из-за непонятных и мифических оснований?» — отметил Шеремет в комментарии «РИА Новости». Он добавил, что регион справится с трудностями «в самые кратчайшие сроки, нам к этому не привыкать».

По мнению депутата, санкции являются дополнительной мотивацией для российских производителей выходить на новый уровень производства и занимать освободившиеся ниши.

«Нам уже неоднократно пытались устроить сложности, но мы их успешно преодолевали и решали эти вопросы с другими партнерами или сами производили», — заключил Шеремет.

Как ранее сообщал портал iz.ru, финская компания Wärtsilä приняла решение не поставлять дизельные генераторы для керчинской судоверфи из-за санкций Евросоюза.