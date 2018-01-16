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Финская фирма Wärtsilä отказалась поставлять генераторы в Крым

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Фото: Global Look Press/Igor Zehl
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Финская машиностроительная компания Wärtsilä приняла решение не поставлять дизельные генераторы для керчинской судоверфи из-за санкций Евросоюза.

«Мы тщательно изучили эту ситуацию. Но приняли решение, что должны действовать в соответствии с правилами (предусмотренными санкциями)», — приводит ТАСС слова представителя финской компании. Собеседница агентства добавила, что поставки «не соответствовали бы действующему санкционному режиму ЕС».

При этом в компании отметили, что Wärtsilä связывает «длительная история отношений с российскими партнерами» и она «стремится продолжить сотрудничество также и в будущем в соответствии с законодательными рамками».

Как ранее сообщало РБК, керчинский завод был вынужден сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд рублей из-за отказа финских партнеров поставлять генераторы.  

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