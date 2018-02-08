Прямой эфир

Москвичка выжила под колесами поезда в метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина, упавшая на пути на станции московского метро «Кантемировская», осталась жива, сообщили в пресс-службе подземки.

Ориентировочно в 18:30 были увеличены интервалы движения поездов на юге Замоскворецкой линии из-за «инцидента с пассажиром». Оказалось, что на рельсы по неосторожности упала 39-летняя москвичка. Машинист экстренно затормозил, однако женщина оказалась под поездом, но выжила.

Потерпевшую госпитализировали: у нее ушиб голеностопного сустава, указывает РЕН ТВ

Ранее портал iz.ru публиковал видео, как пассажиры столичного метро устроили давку на фиолетовой ветке.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киевские власти переименовали станцию метро «Петровка»
Пьяный студент выжил после падения на пути на Кольцевой ветке в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017