Москвичка выжила под колесами поезда в метро

Женщина, упавшая на пути на станции московского метро «Кантемировская», осталась жива, сообщили в пресс-службе подземки.

Ориентировочно в 18:30 были увеличены интервалы движения поездов на юге Замоскворецкой линии из-за «инцидента с пассажиром». Оказалось, что на рельсы по неосторожности упала 39-летняя москвичка. Машинист экстренно затормозил, однако женщина оказалась под поездом, но выжила.

Потерпевшую госпитализировали: у нее ушиб голеностопного сустава, указывает РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru публиковал видео, как пассажиры столичного метро устроили давку на фиолетовой ветке.