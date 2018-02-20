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Уголовное дело возбуждено после падения глыбы льда на ребенка в Петербурге

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Следователи возбудили уголовное дело после падения фрагмента наледи на школьника при очистке крыши дома в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ (СКР).

«Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как передает телеканал «78», инцидент произошел днем 20 февраля на улице Адмирала Коновалова в юго-западной части города. При очистке крыши дома от снега на 9-летнего мальчика упал кусок наледи. Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу с ушибами головы и шеи.

Сейчас сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru писал, что ребенок получил травму головы после падения наледи с крыши местной администрации в городе Алексине Тульской области.

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