Школьник попал в больницу после падения глыбы льда в Алексине

Ребенок получил травму в результате падения наледи с крыши в Алексине Тульской области. Когда это произошло, мальчик проходил мимо администрации. Часть наледи отскочила и попала школьнику в голову. Прохожие вызвали скорую помощь. В больнице ребенку наложили швы.

Как напоминает ИА «Тульские новости», год назад на улице Ленина в Алексине лед упал с крыши жилого дома на голову женщины, которая затем скончалась.

Ранее, 9 февраля, стали известны детали гибели жительницы Петербурга, на которую упала сосулька. Дом, возле которого произошла трагедия, признан аварийным и огорожен. По словам очевидцев, дама преодолела ограждения, чтобы оставить еду для бездомных животных. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.