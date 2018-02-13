Прямой эфир

Школьник попал в больницу после падения глыбы льда в Алексине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок получил травму в результате падения наледи с крыши в Алексине Тульской области. Когда это произошло, мальчик проходил мимо администрации. Часть наледи отскочила и попала школьнику в голову. Прохожие вызвали скорую помощь. В больнице ребенку наложили швы.

Как напоминает ИА «Тульские новости», год назад на улице Ленина в Алексине лед упал с крыши жилого дома на голову женщины, которая затем скончалась.  

Ранее, 9 февраля, стали известны детали гибели жительницы Петербурга, на которую упала сосулька. Дом, возле которого произошла трагедия, признан аварийным и огорожен. По словам очевидцев, дама преодолела ограждения, чтобы оставить еду для бездомных животных. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сосулька упала мужчине на голову в центре Москвы
Лондонский дворник едва не погиб из-за упавшей с неба сосульки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017