Петербурженка погибла из-за падения сосульки возле аварийного дома

Стали известны детали гибели жительницы Петербурга, на которую упала сосулька. По словам замглавы администрации Василеостровского района Александра Маслова, дом, возле которого произошла трагедия, признан аварийным и огорожен.

Женщина погибла в выемке заднего двора дома 27 по улице Репина, где обычно никто не ходит. Там установлены барьеры безопасности и вывешено объявление. Об этом сообщает телеканал «78». По словам очевидцев, дама преодолела эти ограждения, чтобы оставить еду для бездомных животных.

После падения наледи пострадавшую оперативно госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось. По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Маслов считает, что несчастный случай произошел из-за невнимательности самой жертвы.

Портал iz.ru писал ранее, что снег упал в Магадане на четырехлетнюю девочку при очистке кровли дома. Прокуратура ведет проверку инцидента.