Прямой эфир

Петербурженка погибла из-за падения сосульки возле аварийного дома

0
Фото: ТАСС/Пахомова Людмила
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны детали гибели жительницы Петербурга, на которую упала сосулька. По словам замглавы администрации Василеостровского района Александра Маслова, дом, возле которого произошла трагедия, признан аварийным и огорожен.

Женщина погибла в выемке заднего двора дома 27 по улице Репина, где обычно никто не ходит. Там установлены барьеры безопасности и вывешено объявление. Об этом сообщает телеканал «78». По словам очевидцев, дама преодолела эти ограждения, чтобы оставить еду для бездомных животных. 

После падения наледи пострадавшую оперативно госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось. По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Маслов считает, что несчастный случай произошел из-за невнимательности самой жертвы.

Портал iz.ru писал ранее, что снег упал в Магадане на четырехлетнюю девочку при очистке кровли дома. Прокуратура ведет проверку инцидента. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сосулька упала мужчине на голову в центре Москвы
Прокуратура потребовала лучше убирать снег в Магадане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017