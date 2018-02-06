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Ребенок пострадал при очистке кровли дома от снега в Магадане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Магадане на четырехлетнюю девочку упал снег при очистке кровли дома, прокуратура ведет проверку инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура города Магадана начала проверку по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку в результате работ по уборке снежного покрова с кровли одного из жилых домов в областном центре», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 5 февраля. Местная жительница посещала детскую поликлинику со своими детьми. Пока женщина одевала сына, ее дочь вышла на улицу и подошла к стене дома, на крыше которого в тот момент проводились работы. В результате падения снега и льда ребенок серьезно не пострадал.

Данный случай является в Магадане вторым с начала года. В январе при падении сосульки с крыши пострадал полуторагодовалый ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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