СК возбудил уголовное дело по факту падения льда на ребенка в Магадане

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода снежного покрова с жилого дома, в результате которого ребенок получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Магаданской области.

Сотрудники Следственного комитета провели доследственную проверку после того, как снег и лед упали с крыши одного из жилых домов на малолетнюю девочку. В результате было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает ИА MagadanMedia.

Инцидент произошел у одного из домов по набережной реки Магаданки 30 января. Малолетняя девочка получила телесные повреждения в результате того, что на нее упал фрагмент снежного покрова. Теперь следователям предстоит установить виновных лиц и степень их ответственности.