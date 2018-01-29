Трое детей пострадали в аварии с участием автобуса в Орловской области

Трое детей получили телесные повреждения в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и легкового автомобиля в Орловской области.

Инцидент произошел на 7-м км автодороги Орел–Гать–Лаврово–Редькино 29 января в 7:30. По предварительным данным, водитель 1977 года рождения, управляя легковым транспортным средством марки Volkswagen, двигался в направлении села Лаврово, когда по неизвестной причине допустил столкновение с микроавтобусом Ford, сообщает InfoOrel.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Также телесные повреждения получили трое несовершеннолетних, которые находились в автобусе. Двое из них были отпущены домой после осмотра врачами, еще одна девочка была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД.