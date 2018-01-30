Трое детей получили травмы на скользких дорогах в Ульяновской области

Трое детей обратились в медицинское учреждение после того, как упали на скольких дорогах и тротуарах в Новоспасском Ульяновской области в конце декабря 2017 года.

Ситуацией с детским травматизмом из-за снега и наледи, которые не убираются с пешеходных зон недалеко от школ, заинтересовалась прокуратура Ульяновской области. По данным надзорного ведомства, в результате халатности органов местного самоуправления и администраций учреждений переломы получили трое несовершеннолетних, сообщает 1ul.ru.

Тротуар вдоль проезжей улицы Мира не чистился долгое время даже во время снегопадов, несмотря на то что там располагаются краеведческий музей и районная библиотека. Несвоевременно проводилась очистка территорий средних школ № 1 и № 2 от снега и наледи.

Так как подобная ситуация создает угрозу здоровью граждан, в том числе и детей, прокуратура потребовала от главы администрации Новоспасского района устранить выявленные нарушения, а также привлечь к ответственности виновных.