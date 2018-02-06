Сосулька упала мужчине на голову в центре Москвы

Сосулька упала на 59-летнего мужчину в центре Москвы. Травму головы пострадавший получил на улице Сретенка возле Пушкинского лицея № 1500.

Житель города Железнодорожный самостоятельно добрался до травмпункта, где медики диагностировали у него ушиб головного мозга и ушибленную рану головы.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, пишут «Дни.Ру».

Портал iz.ru писал ранее, что снег упал в Магадане на четырехлетнюю девочку при очистке кровли дома. Прокуратура ведет проверку инцидента.