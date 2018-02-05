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Прокуратура потребовала лучше убирать снег в Магадане

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Фото: РИА Новости/Иван Секретарев
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Прокуратура Магаданской области считает, что коммунальные и дорожные службы не справляются с уборкой снега. В этой связи надзорное ведомство направило претензию в мэрию регионального центра.

«Работу по содержанию дорог, проездов и дворовых территорий нельзя признать удовлетворительной», — отмечается в заявлении прокуратуры.

В частности, недовольство правоохранителей вызвали массивные снежные навесы и сосульки на крышах, «угрожающие жизни и здоровью горожан». Прокуроры насчитали в городе 443 дома с такими образованиями. 

«Дороги, дворовые и межквартальные проезды, тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии. Предпринятых действий организациями ЖКХ к устранению снежных наносов, снежных куч и наледи явно недостаточно», — подводится итог на сайте ведомства. 

Руководителям 15 управляющих компаний городская прокуратура вынесла представление «об устранении нарушений жилищного законодательства».

За последние два месяца на регион обрушились шесть снежных циклонов. За первые дни февраля на город выпала почти двухмесячная норма осадков.

Как писал iz.ru, сразу три региональные трассы на Колыме закрыли из-за схода снежных лавин.

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