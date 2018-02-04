Около 19 тыс. жителей России остались без света из-за непогоды

Аварийные отключения энергоснабжения из-за непогоды произошли во Владимирской, Московской, Калужской и Тульской областях. Без света остаются порядка 19 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэнерго России.

Во Владимирской области без электроснабжения остались 4,5 тыс. человек. В Подмосковье без света находятся 5,2 тыс. человек, в Тульской области — около 5 тыс. человек. В Калужской области без электроснабжения остаются около 3,9 тыс. человек.

В Минэнерго заявили, что ситуация находится на особом контроле ведомства до полной ликвидации последствий непогоды.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в столице объявлено штормовое предупреждение. В городе в ближайшие сутки ожидается сильный, мокрый снег, гололед, метель и усиление ветра до 15–20 м/с.